Geleceğe Işık Tuttular

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gaziantep AB Bilgi Merkezi, Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın duayen isimleri Ali Rıza Ersoy ve Murat Kurtlar'ı kentte ağırladı.

GTO hizmet binasında gerçekleştirilen "Avrupa'dan Türkiye'ye Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0" panelinde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası 121 yıllık dev bir çınar, büyük bir aile ve bu ailenin de dünya kadar büyük hedefleri var" dedi. "Ülkemiz, kentimiz ve çocuklarımızın geleceği için büyük hayaller kuruyoruz" diyen Başkan Yıldırım, "Biz GTO olarak Dijital Dönüşümü başarmış bir Türkiye hayal ediyoruz. Hedef güçlü ekonomi, artan rekabet gücü, katma değeri yüksek üretim ise bu sanayi devrimini ıskalayamayız" ifadelerini kullandı. Endüstri 4.0'da değişimin bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yarına hazırlıklı yakalanmak için dönüşüm şart. Yarının Türkiye'si için bu dönüşüm sürecinde hepimizin yapması gerekenler var. Gaziantep Ticaret Odası olarak dijital dönüşümün KOBİ'ler için stratejik önemde olduğunu düşünüyoruz. KOBİ'lerimizin bu dönüşümü gerçekleştirmesini sağlayacak stratejiler oluşturuyor, projeler geliştiriyoruz. Farkındalık gösterecel etkinlikler ile işin duayenlerini sizlerle buluşturuyoruz. Artık üretim ve sanayi; dijitalleşme çerçevesinde şekilleniyor. Teknolojiyi tüketen değil; hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Sadece teknolojiyi üretmek ve kullanmak değil, oluşturacağı yeni ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatı da bugünden tasarlamak gerekiyor. Kısacası, az zamanda çok yol almamız gereken bir devirdeyiz."

"Dijital teknolojiler profesyonel ve özel yaşamımızda neredeyse her şeyi etkiliyor"

AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara da, dijital teknolojilerin profesyonel ve özel yaşamımızda neredeyse her şeyi etkilediğini belirterek, "Dijital ekonominin devasa değeri yakalayabilmek ve dijital dönüşümü herkese fayda sağlayacak bir başarıya dönüştürebilmek için yeterli bir politika çerçevesi ve uygun beceriyle altyapılara ihtiyaç duymaktayız. AB olarak bu zorlukların farkındayız ve birlikte gelen ekonomik ve toplumsal değişimler için aktif olarak zemin hazırlamaktayız." dedi.

Konuşmasında Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM'a da değinen Przywara, GETHAM'a gerçekleştirdiği ziyaretin kendisini çok etkilediğini ifade ederek, "Şehrin hali hazırda sunduğu ürünlere katma değer katmak için gerçekleştirilen bu girişimi çok faydalı buluyorum. Kendi şehrinizde kurulan, sizin için önemli bir fırsat olarak gördüğüm GETHAM'dan, iş adamları olarak, öğrenciler olarak, sanatçılar olarak fayda sağlamanız için sizi teşvik etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Gaziantep bu sürecin önemli oyuncularından"

"Endüstri 4.0 ile Geleceği Şekillendirmek" konulu sunumu öncesi konuşan Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü Murat Kurtlar, Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın bir moda, trend veya gelip geçici bir durum değil, çok vizyoner bir bakış ve çok önemli bir inisiyatif olduğunu belirtti.

"Bu süreçte kendimize doğru bir yer bulamazsak globaldeki rekabetçiliğimizi kaybedeceğiz" diyen Kurtlar, "Ya değişip, dönüşeceğiz ya da kaybolacağız. Gaziantep de bu sürecin, bu değişimin çok önemli oyuncularından bir tanesi. Biz Bosch olarak 280 fabrikamızda bir dönüşüm içerisindeyiz. Bosch Türkiye olarak da tüm Türkiye'ye bu değişimi aşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye yaş ortalamasının 30.8 olduğuna dikkat çeken Kurtlar, bunun çok kıymetli ve önemli bir potansiyel olduğunu söyleyerek, bu dönüşüm sürecinde gençlere ve iş adamlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

"Avrasya bölgesinde bu işi yapabilecek en önemli ülke Türkiye'dir"

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın sadece mühendisleri değil tüm toplumu ilgilendirdiğini belirten Digit4Turkey Derneği Başkanı ve Ion Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, yeni sanayi devriminin hayati öneme sahip bir konu olduğunu, bu sürecin hizmetler ve ürünlerin tamamını ilgilendirdiğini söyledi.

Tamamen insansız üretimin sağlandığı fabrikalara da değinen Ersoy, "Türkiye'nin 3'üncü karanlık fabrikası Gaziantep'te bulunuyor. Birçok kişi bunu bilmiyor ama biz her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Gaziantep bu değişim çağının Türkiye'deki en önemli öncülerinden biridir ve birçok şehre örnektir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin bu dönüşümü gerçekleştirecek büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Ersoy, Avrasya bölgesinde bu işi yapabilecek en önemli ülkenin Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından "Dijital Fabrikalar Yolunda: Endüstri 4.0" konulu sunum gerçekleştiren Ali Rıza Ersoy, Murat Kurtlar ile birlikte katılımcıların sorularını cevapladı.

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın duayeni olarak kabul edilen Ersoy ve Kurtlar'ın, geleceğe adeta ışık tuttukları panele, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, GTO Endüstri 4.0 Komisyonu Üyeleri, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, çok sayıda üniversite öğrencisi ve ilgili katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA