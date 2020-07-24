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Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası çevrim içi yapılacak

Geleceğe Hamle Bilgievleri Santranç Turnuvası'nın bu yıl korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi yapılacak.

Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası çevrim içi yapılacak
24.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:31

Geleceğe Hamle Bilgievleri Santranç Turnuvası'nın bu yıl korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgievleri'nde eğitim gören çocukların zihinsel becerilerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla Geleceğe Hamle Bilgievleri Santranç Turnuvası'nın üçüncüsünü düzenleyecek. Turnuva bu yıl korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi yapılacak.

Yıl boyunca uzman eğitmenler tarafından satranç eğitimi verilen öğrenciler aldıkları eğitimlerinin karşılığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile yürütülen "Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası" ile taçlandıracak. Turnuva sayesinde öğrencilerin Satranç sporuna olan ilgisini arttırmak, kişisel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor.

Bu yıl 2 farklı kategoride gerçekleşecek olan turnuvaya her Bilgievi yaz okulu öğrencileri katılabilecek. Yarışma 10 yaş ve altı ile 14 yaş ve altı olarak iki kategoride yapılacak. "Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası" bu sene de gençlerin becerilerini sunmasına fırsat sunacak. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere kitap setleri ödülleri verilecek. Turnuva 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00 internet üzerinden yapılacak. Yarışmaya kayıtlar ise devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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