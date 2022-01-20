"Geleceğe Dört Nala" projesiyle öğrenciler binicilik eğitimi alıyor - Haberler
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"Geleceğe Dört Nala" projesiyle öğrenciler binicilik eğitimi alıyor

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Trabzon Sürmene Cevher Özden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Zarha Gençlik Grubu'nca yürütülen proje kapsamında 8 kız öğrenciye binicilik eğitimi veriliyor.

SÜRMENE, TRABZON (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Trabzon Sürmene Cevher Özden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Zarha Gençlik Grubu'nca yürütülen proje kapsamında 8 kız öğrenciye binicilik eğitimi veriliyor.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Bozatlıoğlu Atlıspor Kulübü tesislerinde gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler at binmeyi öğreniyor.

Öğrencilere ayrıca binicilik sporuyla ilgili de bilgiler veriliyor. Projeyle yetenekli öğrencilerin binicilik sporuna teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Binicilik eğitimlerinin ardından Trabzon Sürmene'de halkın ve tüm okulların katılımıyla kortej yürüyüşü yapılacak, bunun yanı sıra eğitim sürecinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açılacak.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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