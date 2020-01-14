Geleceğe Dokunun Anneler (GEDA) Projesi

14.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:58

2016 yılında hayata geçen ve bugüne kadar gerçekleştirdiği seminerler ile binlerce anne ve eğitmene ulaşmayı başaran "Geleceğe Dokunan Anneler" projesi ülkemizde 4,4 Milyon çocuğun etkilendiği "Duygusal İhmal" konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için TED Okulları ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor.

Projenin akademik ekibi tarafından oluşturulan eğitim programları eşliğinde, seminerlerine devam eden "Geleceğe Dokunan Anneler" proje ekibi, TED Polatlı Koleji ev sahipliğinde, ilçedeki tüm eğitimciler ve TED Polatlı Koleji velileri için "Çocuğumun Duygusal İhtiyaçlarını Tanıyorum" seminerinde Polatlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Sn. Alican Kılıç'ın katılımı ile 11 Ocak 2020 tarihinde biraraya geldi.

Duygusal ihmal konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan ve 100 dinleyicinin katıldığı seminerde, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Özmert, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Evinç ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmihan Artan konuşmacı olarak yer aldı.

Anne, baba ya da bakım veren kişiler tarafından çocuğun duygusal ihtiyaçlarının bilinçli veya fark edilmeden süreğen biçimde gözardı edilmesi; çocuğun ev içi şiddete tanık olmasına izin verilmesi, yol açılması; çocuğun olumsuz davranışlar sergilemesine izin verilmesi; duygusal gelişimi için yeterli yapının sunulamaması olarak tanımlanan "Duygusal İhmal" kavramı ve çocuk gelişimine etkisinin ele alındığı seminerde konuşmacılar, "Duygusal İhmali Tanıyalım", "Çocuğum Büyürken Ben Ne Yapmalıyım? "Büyürken Neler Oluyor? başlıklarında dinleyicilere değerli bilgiler aktardılar ve merak edilen soruları yanıtladılar.

2020 yılı içerisinde TED Okulları ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 6 farklı şehirde de seminerler vermeyi hedefleyen Proje ekibi, online destek sistemleri ile de tüm annelerin yanında olmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler