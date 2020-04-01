Geldikleri günden beri evden çıkmadılar, sağlıklarıda gayet çok iyi Şubat 21'nde Hilal Turizm Sakarya Şubesi olarak Cengiz Topel Havaalanı'ndan Kutsal Topraklar Cidde' ye oradan da Mekke'ye, oradan da Mekke'deki Umre görevini tamamlayan Metin Şahin hocalığındaki kafile, 20 günlük bir Umre programının 16 gününü mekke 4 gününüde Medinede geçirdiler.

Medine'de Korenavirüs nedeniyle Ravza ziyaretini yapamayan Sakaryalı kafile, sadece dışarıdan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav) selamlayarak, kendilerine yollanan selamları arz ettiler. Buradaki ziyaretlerini otobüsten inmeden yapan kafile; 12Mart 2020'de Medine'den ayrıldı.

O gece saat 23:50'de Umre dönüşü Umrecileri ile ile beraber Cengiz Topel Havaalanı'na inen Hilal Turizm Sakarya Şubesi Müdürü Metin Şahin ve eşi Remziye Şahin; burada Sağlık Bakanlığı'nın özel sağlık ekipleri tarafındankarşılandı. Kontrolden geçen Sakaryalı Umre Kafilesi; burada hiç bir olumsuzluk yaşamayadı. Kendilerine "14 gün evinizden çıkmayın. Misafir kabul etmeyin" diyen Sağlık Bakanlığı ekiplerinin talimatlarına uyan Metin Şahin ve eşi Remziye Şahin ile Hilal Turizm'in Umrecileri; o tarihten itibaren evden çıkmayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya dinledi. "Allah'a çok şükür sağlığımız iyi" diyen Hilal Turizm Sakarya Şube Müdürü Metin Şahin; "Umrecilerim ile de görüştüm çok şükür onlarda çok iyi ve hiç bir umrecimizde Koranavirüs'e ilişkin hiç bir sıkıntıya rastlanmadığı gibi, Maaşallah hepside çok iyi. Herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın" diyerek, duygularını dile getirdi...

Kaynak: Bültenler