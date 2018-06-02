Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Her nereden nasıl geldilerse, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, çukur eylemlerinde, 15 Temmuz'da nasıl geldilerse, en son bu yüklenmeleriyle nasıl geldilerse artık Türkiye ile ilgili ümitlerini kaybederek, buralarda bir daha dolanmayarak inşallah geldikleri gibi gidecekler." dedi.

Zeybekci, Sırakapılar Mahallesi'ndeki Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneğini (DENİMDER) ziyaret etti.

Kendisinin de Kütahya İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, derneğin faaliyetlerini dikkatle takip ettiğini dile getiren Zeybekci, "Necip Fazıl'ın dediği gibi 'bu okullarda kim var' dendiğinde sağına soluna bakmadan 'ben varım' diyen gençlerin yetiştiğini" aktardı.

Yakın geçmişte Türkiye'nin abluka altına alındığı, ekonomik, siyasi, ideolojik veya terörist saldırılarla sınandığı bir dönemin yaşandığını belirten Zeybekci, tüm bu saldırılarda artık son noktaya gelindiğini ifade etti.

"Artık ümitlerini kaybettikleri, millet zemininde tutarlılıklarını yitirdikleri için en hırçın anlarını yaşıyoruz." diyen Zeybekci, "bu ülkede kullanılacak maşa sayısının azaldığını, mevcutların güçsüzleştiğini veya marjinalleştiğini" söyledi.

"En büyük panzehir birlik ve beraberlik"

Artık maşaların yerine farklı enstrümanların da denendiğini aktaran Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son gayretleridir, son çırpınışlarıdır. 24 Haziran'da Allah'ın izniyle bu milletin onlara zamanında söylediği gibi... 'Geldikleri gibi gidecekler' demiş Gazi Mustafa Kemal. Onlar da geldikleri gibi gidecekler. Her nereden nasıl geldilerse, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, çukur eylemlerinde, 15 Temmuz'da nasıl geldilerse, en son bu yüklenmeleriyle nasıl geldilerse artık Türkiye ile ilgili ümitlerini kaybederek, buralarda bir daha dolanmayarak inşallah geldikleri gibi gidecekler.

Bizim bunun karşılığında göstereceğimiz en büyük panzehir de birlik ve beraberlik. Bizi kurtaracak olan, bu ülkeyi kurtaracak olan tek bir ilaç var, Cumhurbaşkanımızın her daim söylediği gibi bir olacağız, birlikte olacağız, kardeş olacağız."

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da hazır bulundu.