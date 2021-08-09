Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile kaçtı

Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir evin bahçesinde bulunan motosiklet çalındı.

Konya'da bir evin bahçesinde bulunan motosiklet çalındı. Bisikletle gelen şüphelinin bisikletini olay yerinde bırakarak çaldığı motosikletle gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde bulunan apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençlik yıllarından beri motosikletlere ilgisi olan Şevket Duran, 2 ay önce Karaman'dan motosiklet satın aldı. Konya'ya getirdiği motosiklet ile bahçesine, dükkanına ve gezmeye giden Duran, geçtiğimiz Çarşamba günü oğlunun evine gitti. Motosikletini burada apartmanın bahçesine kilitleyen Şevket Duran, sabah kalktığında motosikletini bahçede göremedi. Apartmanın alt katındaki iş yerinin kamerasını inceleyen motosiklet sahibi Şevket Duran motorunun çaldığını gördü ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan ekipler motosikleti çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bisiklet ile geldi motosiklet ile kaçtı

Motosiklet hırsızlığı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan bisiklet ile geçen bir kişinin motosikleti fark etmesi üzerine bahçeye bisikleti bıraktıktan sonra motosikletin direksiyon kilidini açtıktan sonra olay yerinden motosikleti alarak kaçtığı görülüyor.

Çalınan motosiklet sahibi Şevket Duran, küçük yaşlardan beri motosikletlere hayranlığı olduğunu belirterek, "65 ve 66 siyah ve kırmızı Java'lardan beri motor binicisiyim. Yakın zamanda aldığımız bu çalınan motorumuzu getirdim apartmanın yanındaki yere park ettim, oğlumun evine geldim. Gece bir buçuk gibi televizyon izledikten sonra motoruma baktım yerindeydi. Yine de bir şüphe duyuyoruz etrafımızda olan hırsızlıktan dolayı. Bundan iki ay önce buradaki bir komşumuzun motoru çalındı. Sabah hanım namaza kalkmış bakmış motor duruyor fakat saat 8'de kalktığımızda baktık ve motor yoktu. Yan taraftaki komşumuzdan rica ettik güvenlik kamerasına baktık ve güvenlik kameralarından çok güzel netice aldık. Gelen adam bisiklet çalmış galiba, bisikletle gelmiş buraya geliyor motoru görüyor bisikletle gelip yan boşluğa bırakıyor. Daha sonra 20 dakika gibi bir süre içerisinde kafa kilidini kırıyor ve motoru alıp kameraların önünden alıp çıkıyor. Daha sonra biz görüntülerle polise şikayetçi olduk gelip inceleme yaptılar. İnşallah bulunur diye ümit ediyoruz" dedi. - KONYA

Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile kaçtı
Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile kaçtı
Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mahmut Özer Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Metin Oktay Rıza Çalımbay Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geldiği bisikleti bıraktı çaldığı motosiklet ile kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:05:56. #1.14#

title