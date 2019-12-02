GELARD'tan Batmanın tanıtımına katkı

02.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önem verdiği 'Külliye' projelerinin takipçisi ve cumhurbaşkanlığı himayelerinde olan GELARD İktisadi ve İşletme Müdürü Ahmet Hulusi Kömürcü ve GELARD'ın Türkiye geneli proje danışmanı Osman Bağaç, Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Haluk Koç ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aydın Durmuş'u ziyaret etti. Ziyarette son yıllarda büyük değişimler geçirerek gelişen, kendisine büyük hedefler koyan Yeni Türkiye'ye, milli ve manevi değerlerini ön plana alan, çağın gerekleri ile kadim geçmişin izleriyle bütünleşen önemli külliye projelerini Cumhurbaşkanlığının himayesinde gerçekleştirecek olan GELARD'ın çalışmaları anlatıldı.

Vali Hulusi Şahin, , Vali Yardımcısı Haluk Koç ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aydın Durmuş'un sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığı GELARD İktisadi ve İşletme Müdürü Ahmet Hulusi Kömürcü ve GELARD'ın Türkiye geneli proje danışmanı Osman Bağaç, ziyarette kendilerini ağırlayan il yöneticilerine teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. GELARD'ın ulusal çaptaki yayın organı olan derginin özel sayısının Batman'a ayrıldığını belirten OSMAN Bağaç "3 ayda bir yayınlanacak olan dergimizin özel sayısını Batmana ayırdık. Ziyaret ettiğimiz değerli Valimiz Hulusi Şahin, Vali Yardımcımız Haluk Koç ve Rektörümüz Prof.Dr. Aydın Durmuş'un röportajları yayınlanacak.Başka sayılarda diğer iller tanıtılacak ancak ilk Batman tanıtılmış oldu" dedi. Bağaç, kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Vali Şahin, Vali Yardımcısı Koç ve Rektör Durmuş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler