GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verecek
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GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verecek

06.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:11
GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verecek

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtma Derneğince (GELARD) düzenlenen eğitim programı kapsamında, mimarlık fakültesi öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verilecek.

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma, Tasarım ve Tanıtma Derneğince (GELARD) düzenlenen eğitim programı kapsamında, mimarlık fakültesi öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, mimarlık öğrencilerinin külliyeler ve vakıf eserleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve bunları meslek yaşamlarına uygulayabilmesi için "Mimar Adayları Külliyelerimizi Tanıyor/Genç Mimar Adayları Semineri: Medeniyetimiz, Vakıf Anlayışımız ve Külliyelerimiz" isimli eğitim programı düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programının desteğiyle gerçekleştirilecek eğitimlerde öğrenciler, medeniyet, vakıf anlayışı, yerleşimlerin semt kurgusu, mimarlık kültürü ve külliyeler hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

Öğrenciler, program süresince akademisyen ve uzmanlar tarafından verilecek seminerlere katılma, alan gezileri ile uygulama yapma, çeşitli yayınlara erişim ve sergileri ziyaret fırsatı bulacak.

Proje hakkında detaylı bilgiye ve başvuru kılavuzuna, "www.gelard.org" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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