'GEL SANA SARILAYIM' DEYİP KALÇASINDAN BIÇAKLADI

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Mehmet F., yürürken karşılaştığı Mehmet Y.'yi, Gel sana sarılayım dedikten sonra kalçasından bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti. Alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye 'Gel sana sarılayım dedi. Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı. Mehmet Y., acı içinde çığlık atarken, meydandaki polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı. Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.