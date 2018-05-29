Gel de 15 Yılda Yapılan Yolları, Havalimanlarını ve Fabrikaları Gör"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Diyor ki Kanal İstanbul'u, bölünmüş yolları, köprüleri, tünelleri durduracağım sonra o parayla fabrika açacağım. Gel de 15 yılda Türkiye'de yapılan yolları, havalimanlarını ve fabrikaları gör." dedi.