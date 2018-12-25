Geka Yönetimi Muğla'da Toplandı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 113. Yönetim Kurulu Toplantısı, Muğla'da gerçekleştirildi.



GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Valisi Hasan Karahan'ın başkanlığında Akyaka'da gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve Ajans Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.

Karahan, ajansın kasım ayında Denizli'de gerçekleştirdiği "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği" özel gündem maddeli yönetim kuruluna değindi. Ajans yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kamu kurumları, üniversiteler ve sanayi ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda özellikle devlet destekleri, finansmana erişim ve mevzuata ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin öne çıktığını belirten Vali Karahan, toplantıdan çıkan ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletildiğini söyledi.

Ajansın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankası tarafından yürütülen tecrübe paylaşım programından bahseden Karahan, etkinliğin bu seneki Anadolu bölümünün 27-30 Kasım tarihinde Aydın'da GEKA ev sahipliğinde yapıldığını söyledi.

Etkinlik kapsamında, Aydın'da yatırım imkanlarının ve kültürel değerlerin tanıtımının yapıldığını ve ildeki öne çıkan üretim tesislerine, Ticaret ve Sanayi Odalarına ziyaretler gerçekleştirildiğini belirten Karahan, etkinliğe, 20 farklı ülkeden yatırımla ilgili kamu kurumlarının üst ve orta düzeyde temsilcileri ile genel müdür düzeyinde iş insanlarının katılım sağladığını hatırlattı.

Vali Hasan Karahan, ajansın geçtiğimiz ay Ortaca Kaymakamlığı, Dalaman Havalimanı Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliği ile İngiltere'den gelen basın mensupları, bloggerlar ve sosyal medya fenomenlerinin ağırlandığı tanıtım gezisine destek verdiğini anlatarak, tanıtım gezisinin Ortaca, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsadığını ve etkinliğin özellikle ulusal basında ve sosyal medyada gündem olduğunu kaydetti.

Karahan, şunları söyledi:

"2018 yılı desteklerimizden Fizibilite Desteği 21 Aralık tarihi itibarıyla sonlanmıştır ve Teknik Destek Programımızın başvurularının son haftasında bulunmaktayız. Bölgemizin programlara gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Ayrıca bugün toplantımızda Ajansımızın 2019 yılı çalışma programı, bölgemizin turizm tanıtımı, yatırım destek faaliyetleri ve kapsamındaki çalışmalarını değerlendirecek ve yapılabilecek faaliyetler ile planlanan etkinlik katılımlarını görüşeceğiz."

Karahan, yönetim kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken toplantıda alınacak kararların ve 2019 yılının bölge ve ülke için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kaynak: AA