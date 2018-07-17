Geka Yönetimi Muğla'da Toplandı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 108. Yönetim Kurulu Toplantısı, Muğla'da gerçekleştirildi.



GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Valisi Esengül Civelek, Denizli Valisi Hasan Karahan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Ajans Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.



Köşger, yaptığı konuşmada, toplantıda ajansın 2018 yılı başından itibaren gerçekleştirdiği faaliyetleri gözden geçireceklerini, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan proje ve etkinlikleri görüşerek karara bağlayacaklarını ifade etti.



GEKA'nın 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarını 28 Aralık 2017 itibariyle ilan ettiğini ve 2 Nisan'da da programa başvuruların tamamlandığını hatırlatan Köşger, şunları söyledi:



"Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla 2018 Yılı Teknik Destek Programı 17 Nisan tarihinde ilan edilmiş, mart-nisan döneminde 14 proje başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvuruların 9'u başarılı olarak ilan edilmiş olup 8'i ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projelerin yaklaşık maliyetleri toplamı 112 bin 235 lira olup eğitim alması planlanan kişi sayısı 354'tür. Mayıs-haziran döneminde toplam 27 proje başvurusu kabul edilmiş olup değerlendirme süreci devam etmektedir."



Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacını taşıyan, toplam 2 milyon lira destek bütçeli 2018 yılı Fizibilite Desteği Programının 20 Nisan tarihinde ilan edildiğini hatırlatan Köşger, 3 proje başvurusu alındığını, değerlendirmesi tamamlanan projelerin yönetim kurulu onayına sunulacağını dile getirdi.



Toplantıda bölgenin tanıtımı, yatırım destek faaliyetleri ve bu kapsamındaki çalışmaları değerlendireceklerini belirten Köşger, gündem maddelerinin yönetim kurulu üyelerince görüşüleceğini ifade etti.