GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli'de yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli'de yapıldı

29.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:22
GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli'de yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında Denizli'de gerçekleştirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında Denizli'de gerçekleştirildi.

GEKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksoy başkanlığında Denizli Polisevi'nde düzenlenen toplantıya, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy, 2021 yılının ilk toplantısında son dönem faaliyetleri gözden geçirerek yapılan çalışmaları istişare ettiklerini belirtti.

2021 yılı çalışma programı ve bütçesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını bildiren Aksoy, GEKA'nın 2021-2024 döneminde, "Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar", "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi", "İmalat Sanayisinde Kurumsallaşma" ve "Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programları" doğrultusunda çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Kaynak verimliliğine de önem vereceklerini vurgulayan Aksoy, "Bölge illerimizde yatırımların uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla ajansımız yatırım destek ofislerince fizibilite raporları hazırlandı. Gerek hizmet alımı yoluyla gerekse çalışanlarımızın katkılarıyla hazırlanmış tarımsal üretim, alternatif turizm, enerji gibi konularda 11 fizibilite raporu hakkında yönetim kurulumuza bilgi verilecek. Ayrıca bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yürüttüğümüz Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) başvuruları da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Ceyda Düvenci Jason Statham
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli'de yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:45:38. #1.16#
title