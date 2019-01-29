Geka Toplantısı Kuşadası'nda Yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 114. yönetim kurulu toplantısı Aydın, Denizli ve Muğla valilerinin katılımıyla Kuşadası ilçesinde yapıldı.

İlçedeki bir otelde yapılan toplantı öncesinde konuşan GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Hasan Karahan, yılın ilk toplantısında önceki dönemin değerlendirmesinin yapılacağını, gelecek dönem ile ilgili yol haritasının hazırlanacağını söyledi.

Karahan, 2019 yılında GEKA'nın, alternatif turizmin geliştirilmesi, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, makine imalatı, sektörünün rekabet gücünün artırılması, bölgedeki öncü gıda ürünlerinin küresel rekabet gücünün artırılması ve sonuç odaklı programlara yönelik faaliyetleri yürüteceğini ifade etti.

Toplam bütçesi 1 milyon lira olan ve 2018 yılı boyunca 5 ayrı dönem halinde yürütülen teknik destek programı kapsamında 73 projenin destek almaya hak kazandığını aktaran Karahan, şunları kaydetti:

"Bunların arasından uygulamaları tamamlanan 31 adet proje ile bölgemizden bin 282 kişi proje yazma, dış ticaret, kurumsallaşma ve teknik konularda eğitim ve danışmanlık aldı. Fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz fizibilite desteğinde ise toplam 18 proje başvurusu oldu. Bu projeler arasından bugüne kadar 3'ü ile sözleşme imzalandı. Son dönemde başvurusu yapılan 11 projenin içinden başarılı bulunanları da bu toplantımızda değerlendirerek onaylayacağız ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edeceğiz."

Kaynak: AA