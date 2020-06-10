GEKA ile imzalar atıldı
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GEKA ile imzalar atıldı

Menteşe Belediyesi'nin GEKA'ya "Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi" projesi imzası, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında atıldı.

GEKA ile imzalar atıldı
10.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:13

İmza töreninde Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan 352.163,00TL ( Üç Yüz Elli İki Bin Yüz Altmış Üç Türk Lirası) ile%100 hibe desteği alan projenin devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, " Ata tohumlarımızın toprakla buluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Covid-19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında başlattığımız projemiz, başarılı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, belediyemize ait 72 dönümlük arazimize ektiğimiz soğan, Göktepe biberi, pembe domates, sivri patlıcan ve nohut tohumu ürünlerinin en kısa zamanda hasadını yaparak, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmak. Yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza göstermek, kendi ekibimizle, kendi arazilerimizde ata tohumlarımızı yetiştirmek. (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında hibe desteği aldığımız ve imzasını attığımız proje ile ayrıca pandemi sürecinin yarattığı ekonomik olumsuz koşulların hafifletilmesi ve yerel üretimin desteklenmesini hedefliyoruz. Çiftçilerin ve ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerin süreçte çift taraflı fayda sağlamaları, tarımsal üretimi yerel tohumlar kullanarak, yerel tarımın ve çiftçinin desteklenmesi hedeflerimiz içinde yer alıyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Özgür Akdoğan'a destekleri için teşekkür ediyorum. Projemizi en iyi şekilde yürütüyoruz. Menteşe Belediyesi olarak önümüzdeki dönemlerde de açılacak yeni destek programlarına başvurmaya devam edeceğiz." dedi.

İmza töreninde konuşan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak başarılı projelere her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Menteşe Belediyesi "Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi" projesi ile Covid – 19 Pandemi sürecinde Ata tohumlarının önemini vurgulayan önemli bir çalışmaya imza attı.Başkanımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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