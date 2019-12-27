GEKA 'Geleceğim Mesleğim' projesi ile meslek liselerinin önemine dikkat çekti

27.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:14

GEKA tarafından gerçekleştirilen 'Geleceğim Mesleğim' isimli programda konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, meslek liselerinin önemine dikkat çekerek, "Dünya standartlarının tam tersine yüzde 30 meslek lisesi, yüzde 70 genel lise eğitimine sahibiz" dedi.



Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Denizli'de 'Geleceğim Mesleğim' etkinliği gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe meslek liselerinde eğitim gören çok sayıda öğrenci, öğretmen ve sanayi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile firma temsilcileri katıldı.



Toplantının açılışında konuşan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, meslek liselerinin ülke ekonomisi ve teknolojisinin kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri projeler ile meslek lisesi eğitiminin teşvik edilmesini ve desteklenmesini sağladıklarını ifade eden Akdoğan, "Geleceğim Mesleğim çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2019 yılı teması kapsamında gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile Denizli'de, Aydın'da ve Muğla'da bu çalışmaları yürütüyoruz. Eş zamanlı olarak yürüttüğümüz bu çalışmalarda yıl boyunca 'teknik destekler, eğitimler, konferanslar, usta-çırak ve liderler buluşmaları' etkinlikleri düzenledik. Mesleki eğitimin önemini vurguladık" dedi.



"Yerli otomobil konusuyla artık var olmaya başladık"



Türkiye'nin yerli otomobil üretebilecek güce ve donanıma sahip bir ülke haline geldiğine dikkat çeken Akdoğan, bunun daha fazla ilerlemesinin de meslek lisesi eğitimlerinin arttırılmasına bağlı olduğunu anımsattı. Akdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu konu yani 'meslek lisesi' konusu çok önemli. Yerli otomobil konusuyla artık var olmaya başladığımız bu süreçte 5-10 yıl sonra sizlere yani meslek liseli öğrencilere ve eğitim camiasına çok büyük görevler düşüyor. Çünkü milli teknolojimizi bir adım daha ileri taşıyacak bu konuda artık dünya devleri arasında yer almasını sağlayacak güç sizlersiniz. Yani gençlerimiz, meslek liselilerimiz. Gençlerimizin bu konuya daha fazla önem vermesini istiyoruz. Gençlerimizin kendi mesleklerini yapabilmelerini, işlerini kurabilmelerini, Türkiye'nin üretimde var olmasının sağlanabilmesi çok önemli."



"Mesleki eğitime teşvik önemli"



Etkinlikte konuşan Vali Karahan ise meslek eğitimi tercihlerinin düşük olmasına değindi. Türkiye'deki meslek lisesi tercihleri istatistikleri hakkında da bilgiler veren Vali Karahan, "Meslek lisesinden mezun olma oranlarında bütün dünya standartları yüzde 70, genel eğitimde yüzde 30. Bizde tam tersine yüzde 70 genel eğitim, yüzde 30 meslek lisesi eğitimi o da zorlama ile oluyor. Böyle giderse ülkemizde kişi başı milli gelirde 10 bin doları aşamama sürecinden kurtulamayacağız. Dolayısı ile hepimizin başını iki elinin arasına alıp düşünüp bu konuda çıkış yolu araması lazım. Bunun en güzel yolu da mesleki eğitime teşvik etmek, desteklemek, kolaylaştırmak ve gençlerimizi mesleki eğitime yöneltmek" diye konuştu.



"Meslek liselilerin işsiz kalma oranı normal eğitime göre daha az"



Konuşmasında meslek liselilere seslenen ve 'meslek liseli olmak ayıp' anlayışının değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Karahan, meslek lisesi mezunlarının daha fazla iş bulduklarını belirterek, "İnsanların sevdiği, beğendiği mesleğinin olması ve o alanlarda eğitim alması herkesin en büyük dileği. Bu konuda da yapılacak çok şey var. Özellikle son yıllardaki düzenlemeler ile mesleki eğitimi destekleyecek çok ciddi adımlar atıldı. Bunun yanında yapılan araştırmalarda meslek liselilerin işsiz kalma oranı normal eğitime göre 4/1 oranında daha az. Yani 4'te 3 meslek liseli iş buluyor, 4'te 1 genel liseli iş buluyor.



Bunun yanında meslek liseli olmak bir ayıp değil. Burada Profesör hocalarımız var meslek lisesi mezunu olan. Pek çok alanda meslek liselerine girip de mesleğinin en üst kademesine gelmiş ulaşmış pek çok insanımız var. Dolayısı ile de artık bu anlayışı değiştirmemiz lazım" dedi.



Etkinlik paneller ile devam ediyor..



Gerçekleştirilen etkinliğe Vali Karahan'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye başkanı Avni Örki, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve protokol üyeleri katıldı.



Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz 'Liderler Buluşması' isimli panele geçildi. Panelde Denizli Sanayi Odası Başkanı,Erbakır A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve GEKA Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Keçeci, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretim Planlama Müdürü İrfan Sarıcı, Erikoğlu Teknoloji Genel Müdürü Barış Ersoy Ekip A.Ş. Üretim Koordinatörü ve Proje Yöneticisi Mehmet Altaş deneyim ve tecrübelerini aktardı.



Etkinlik, 'Denizli'de Mesleki Eğitim ve Çalışma Hayatına Geçiş ve Usta Çırak Buluşması' panelleri ile devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA