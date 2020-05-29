GEKA'dan Menteşe Belediyesi'ne 'yerel ürün' hibe desteği GEKA'dan Menteşe Belediyesi'ne 'yerel ürün' hibe desteği Menteşe Belediyesi'nin kendi arazilerinde başlattığı yerel tarımsal üretim çalışmalarında 15 bin yerel fidan toprakla buluştu Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın covid-19 salgını ile mücadele ve dayanıklılık programı kapsamındaki 2020 yılı...

GEKA'dan Menteşe Belediyesi'ne 'yerel ürün' hibe desteği

Menteşe Belediyesi'nin kendi arazilerinde başlattığı yerel tarımsal üretim çalışmalarında 15 bin yerel fidan toprakla buluştu

MUĞLA - Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın covid-19 salgını ile mücadele ve dayanıklılık programı kapsamındaki 2020 yılı mali destek programı için başvurduğu 'Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi' başlıklı projeye GEKA, 352 bin 163 TL ile yüzde 100 destek sağladı.

Menteşe Belediyesi'nin Kocid-19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında hibe desteği aldığı proje ile pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik olumsuz koşulların hafifletilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Çiftçilerin ve ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerin süreçte çift taraflı fayda sağlamaları, tarımsal üretimi yerel tohumlar kullanarak, yerel tarımın ve çiftçinin desteklenmesi hedefleniyor. Proje ile Menteşe Belediyesi'ne ait arazilerde ata tohumları kullanarak, tarım alanlarındaki üretimin azalmasının önlenmesi ve gıda tedarik zincirinin akışı sağlanarak, üretim ve ticaret maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Sera kurulacak, istihdam sağlanacak

Ata tohumlarının desteklenmesi adına Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan projenin Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği sağlanmasının çok önemli olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yerel tohumun, ata tohumunun desteklenmesi kapsamında çok güzel çalışmalar yaptık. Bunun da meyvesini aldık. Bu da bizi çok memnun etti. Kovid-19 sürecinde tarımda yerel tohumun desteklenmesi anlamında sunduğumuz projeye Güney Ege Kalkınma Ajansından yüzde 100 hibe aldık. 352 bin lira şu anda GEKA'dan hibe almış bulunmaktayız. Bu hibe vasıtası ile tarımsal çalışmalarımızı daha çok geliştireceğiz ve yerel tohumlarımıza daha çok önem vereceğiz. GEKA'dan alacağımız hibe ile sera, traktör ve traktörün yan malzemesi olan pulluk, eleman istihdamını sağlayarak Menteşe'de yerel tohuma herkesin sahip çıkması vatandaşlarımızın tohuma ulaşması ve kurduğumuz köylü pazarı ile birinci elden doğal olarak hem vatandaşın tohumla ve ürün ile birinci elden buluşması noktasında bu destek bizim için çok önemliydi. Bu destek nedeniyle GEKA'ya teşekkür ediyorum. Tarıma, üretime ve üreticiye önem veren bir Belediye olarak bu hibe bizim şevkimizi daha da arttırdı. Park ve Bahçe Müdürlüğümüzün altında tarımsal birliğimizi de kurduk. Bu birlik sayesinde Menteşe'deki tüm vatandaşlarımızı ata tohumumuz ile, ata ürünlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

15 bin yerel fide toprakla buluştu

Başkan Gümüş, ata tohumlarından elde edilen fidanları Belediye ait arazide ve belediye bünyesindeki ekipler ile toprakla buluşturduklarını belirterek, "6 yıldır tohum takas ve fide şenliği yaparak yerel tohumlarımızı gerek diğer ilçelerden gelen üreticilerimiz olsun, gerekse ata tohumumuz dediğimiz ninelerimizin atalarımızın sandıkta topladıkları tohumları elde ederek patlıcan, biber, karpuz gibi tohumları topladık. Bu gün de elde ettiğimiz bu yerel tohumlarımızı kendi bünyemizde yetiştirerek 15 bin adet fidanı toprak ile buluşturuyoruz. Menteşe ilçemizin Kafaca Mahallesinde bulunan Belediyemize ait arazimizde fidelerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu fideler ürün verdiğinde Menteşe Belediyemizin AŞ evinde ve gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılması noktasında çalışmalarımız devam edecek. Burada yetişen ürünler en kısa zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza kendi ekibimiz ve kendi arazilerimizde atalarımızın yerel tohumlarından elde ettiğimiz bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA