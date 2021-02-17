GeForce Now Türkiye'de erişilebilir oluyor! GeForce Now Türkiye fiyatı belli oldu mu?
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GeForce Now Türkiye'de erişilebilir oluyor! GeForce Now Türkiye fiyatı belli oldu mu?

17.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:39
GeForce Now Türkiye'de erişilebilir oluyor! GeForce Now Türkiye fiyatı belli oldu mu?

GeForce Now merakla beklenen işareti sonunda verdi. Türkiye sunucuları açıldı ve Mart ayında hizmete geçecek. Beta sürecinde olan sürüm için beta kodlarına sahip oyunseverler sistemi test etmeye başladılar. GeForce Now Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Oyun sektörü için geleceğinin bulut tabanlı oyun sistemleri olduğu söyleniyor. Bu sistemin zirvesinde yer alan GFN ise geçtiğimiz gün Türkiye sunucularını açtığını duyurdu. Beta kodlara sahip olan kişiler ise sistemi test edebiliyorlar.

Sistemi test eden oyunseverlerin genel yorumları şu an için olumlu olduğu görülüyor. Kullanıcıların elinde çok güçlü bir tablet olmasına gerek kalmadan RTX destekli oyunlar, oyuncuların keyfini bölmüyor. Kasamadan ve donmadan oynanabilen oyunlar için tek şart iyi bir internet bağlantısı olduğu söylenebilir. Aksi takdirde oyunseverler bu fırsattan pek verim alamayabilirler.

GEFORCE NOW TÜRKİYE'DE

Önümüzde ay tüm Türkiye'de hizmete açılacak olan sistem için aylık belirli ücretler ödeyerek dilediğiniz oyunu deneyimleyebileceksiniz.

MOBİL VERİ ÜZERİNDEN TEST ETMEYİN!

Tahmin edileceği gibi bulut üzerinden oynayan oyunlar aşırı bir şekilde interneti sömürüyor. Dolayısıyla bu sistemi kablolu veya kablosuz internet ağınız üzerinden test etmenizi öneririz.

GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?

Abonelik hizmeti için henüz bir fiyat açıklanmadı. Global aylık üyelik fiyatının 5.49 euro olduğu yani yaklaşık 50 TL olması nedeniyle Türkiye'de sunulacak üyelik fiyatlarının ortalama 50 TL altında olması bekleniyor.

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