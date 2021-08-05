GeForce Now platformuna 34 yeni oyun ekleniyor!
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GeForce Now platformuna 34 yeni oyun ekleniyor!

GeForce Now platformuna 34 yeni oyun ekleniyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

GeForce Now, bulut oyun servisi Ağustos ayında kütüphanesini 34 yeni oyunla genişletiyor. GeForce Now Ağustos 2021'de listelenen oyunlar belli oldu. İşte detaylar!

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna 34 yeni oyunu dahil etti. iPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyunseverlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

2015 yılında piyasaya sürülen GeForce Now kütüphanesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Bulut hizmeti Ağustos ayı dahil olmak üzere platformundaki toplam içerik sayısını 950'nin üzerine taşıdı.

AĞUSTOS AYINDA 34 YENİ OYUN PLATFORMA EKLENİYOR

GeForce Now, kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ağustos ayı boyunca 34 yeni yapım platform aracılığıyla oyuncularla buluşacak. Bu hafta eklenen oyunlar arasında kıyamet sonrası RPG oyunu Death Trash (Steam), bağımsız uzay deneyimi Starmancer (Steam) ve macera oyunu Tales of the Neon Sea (Steam) de yer alıyor.

GEFORCE NOW BÜNYESİNE BU HAFTA EKLENEN OYUNLAR

  • A Plague Tale: Innocence (5 Ağustos'ta Epic Games Store'da ücretsiz)
  • Death Trash (5 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Starmancer (5 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
  • CyberTaxi (Steam)
  • Eldest Souls (Steam)
  • Elex (Epic Games Store)
  • The Flame in the Flood (Steam)
  • GRIME (Steam)
  • Hakuoki: Kyoto Winds (Steam)
  • MetaMorph: Dungeon Creatures (Steam)
  • Super Animal Royale (Steam)
  • Tales of the Neon Sea (Steam)
  • Zero Hour (Steam)

AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE EKLENECEK OYUNLAR

  • Lawn Mowing Simulator (10 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
  • NARAKA: BLADEPOINT (12 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
  • Voidtrain (12 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Epic Games Store'da)
  • Greak: Memories of Azur (17 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Humankind (17 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
  • RiMS Racing (19 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
  • King's Bounty II (24 Ağustos'ta dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
  • Arid (Steam)
  • Check vs Mate (Steam, North America)/ Battle vs Chess (Steam, Avrupa)
  • Before We Leave (Epic Games Store)
  • Blood of Steel (Steam)
  • Deepest Chamber (Steam and Epic Games Store)
  • Hard Truck Apocalypse/ Ex Machina (Steam)
  • Hello Neighbor (Steam)
  • Hello Neighbor: Hide and Seek (Steam)
  • Ironclad Tactics (Steam)
  • Old World (Epic Games Store)
  • Shadow Man Remastered (Steam)
  • The Architect Paris (Epic Games Store)
  • TIS-100 (Steam)
  • Wargame: European Escalation (Steam)
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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