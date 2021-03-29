GeForce Now oyunlarına 12 oyun daha eklendi
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GeForce Now oyunlarına 12 oyun daha eklendi

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GeForce Now oyunlarına 12 oyun daha eklendi

GeForce Now oyunları adına yeni duyurular sürekli gelmeye devam ediyor. Yeni gelen 12 adet oyun ile birlikte GeForce Now üzerindeki oyunların sayısı arttı.

GeForce Now oyunları adına yeni duyurular sürekli gelmeye devam ediyor. Game+ ile beraber ülkemizde de sunucu bakımından hizmet vermeye yeni başlayan bulut taban üzerine bir sistem kurulmuştur. Özellikle fiyatından dolayı oldukça eleştirilmiş ancak yapılan zamlar ile beraber bu durum biraz da olsa sakinlik kazanmıştı. Son zamanlarda sıra sorunlarıyla da sık olarak gündeme oturan GeForce Now, sistemi içerisine 12 tane oyun daha eklendiğini açıkladı. Eklenen oyunların sıralaması, indirime giren yapılar ve gelen resmi açıklama aşağıdaki gibidir:

GeForce Now 12 Adet Yeni Oyun Eklendi

Bu hafta GFN Perşembe Güncellemeleri içerisinde Spacebase Startopia'da dahil olacak şekilde GeForce Now oyunlarına 12 tane daha oyun ekleniyor. Ayrıca NVIDIA, GeForce Now kullanıcılarının faydalanabileceği indirimli oyunların sıralamasını paylaşıyor.

GeForce Now, bilgisayar sistemindeki en büyük oyun mağazalarını destekliyor. Bulut sunucuları üzerinden bir oyun oynadığınız zaman GeForce Now'da da oynanabilir olmaktadır.

GeForce Now'da Bu Haftaki Oyunları Listesi

  • Spacebase Startopia

  • Overcooked! All you can Eat!

  • Door Kickers

  • Paradise Lost

  • Iron Conflict

  • Evoland Legendary Edition

  • Sword and Fairy 7 Trial

  • Railroad Corporation

  • Thief Gold

  • Worms Reloaded

  • Trackmania United Forever

  • Wrench

    • Kaynak: Playerbros

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