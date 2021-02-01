Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Galatasaray'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Galatasaray'da

01.02.2021 21:04 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:08
Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Benfica'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sezon sonuna kadar kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Benfica'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sezon sonuna kadar kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübü Benfica'ya 500 bin Euro ödeyecek. Galatasaray ayrıca Portekizli oyuncuya sezon sonuna kadar 650 bin Euro'luk ödeme yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Mehmet Muş Haydar Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Didem Kınalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim İlhan Cavcav Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Türk İzmir Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Galatasaray'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 21:09:27. #1.15#
title