Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Benfica'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sezon sonuna kadar kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, kiralama bedeli olarak oyuncunun kulübü Benfica'ya 500 bin Euro ödeyecek. Galatasaray ayrıca Portekizli oyuncuya sezon sonuna kadar 650 bin Euro'luk ödeme yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı