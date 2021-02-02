Gedson Fernandes koronavirüs mü? Gedson Fernandes sağlık durumu!
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Gedson Fernandes koronavirüs mü? Gedson Fernandes sağlık durumu!

02.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:23
Gedson Fernandes koronavirüs mü? Gedson Fernandes sağlık durumu!

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Gedson Fernandes sağlık durumu ne Gedson Fernandes koronavirüs mü?

GEDSON FERNANDES KORONAVİRÜS MÜ?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür.

Gedson Fernandes koronavirüs mü? Gedson Fernandes sağlık durumu!

Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir.Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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