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Gedson Fernandes'in Tottenham'daki İlk Günü

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspürs'ün 2019-20 sezonunun devre arasında Benfica'dan 1.5 seneliğine kiraladığı genç yetenek Gedson Fernandes, kulüp tesislerindeki ilk gününü geçirirken Tottenham forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Hotspürs'ün 2019-20 sezonunun devre arasında 'dan 1.5 seneliğine kiraladığı genç yetenek Gedson Fernandes, kulüp tesislerindeki ilk gününü geçirirken Tottenham forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Kaynak: Dugout

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