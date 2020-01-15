Gedson Fernandes'in Tottenham'daki İlk Günü
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspürs'ün 2019-20 sezonunun devre arasında Benfica'dan 1.5 seneliğine kiraladığı genç yetenek Gedson Fernandes, kulüp tesislerindeki ilk gününü geçirirken Tottenham forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.
15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspürs'ün 2019-20 sezonunun devre arasında Benfica'dan 1.5 seneliğine kiraladığı genç yetenek Gedson Fernandes, kulüp tesislerindeki ilk gününü geçirirken Tottenham forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.
Kaynak: Dugout
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