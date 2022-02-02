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Arşiv -Gedson Fernandes bu gece geliyor

İhlas Haber Ajansı, Bozhan Memiş - Spor
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- Gedson Fernandes bu gece geliyor Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladı Transfer döneminde sessiz şekilde ilerleyen Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes'i transfer etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Gedson Fernandes bu gece geliyor

Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladı

İSTANBUL - Transfer döneminde sessiz şekilde ilerleyen Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes'i transfer etti. Yıldız futbolcu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor forması giyecek.

Transferde sessiz ilerleyen Beşiktaş, dün gece geç saatlerde bombayı patlattı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Portekizli futbolcu Gedson Fernandes konusunda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 60 pay karşılığında oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bu akşam saatlerinde İstanbul'a inecek olan Gedson Fernandes ardından Çaykur Rizespor'a imza atacak. Beşiktaş ile 4+1 yıllık anlaşmaya varan Gedson'un kontratı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve yıllık 1.2 milyon Euro alacak.

Arşiv -Gedson Fernandes bu gece geliyor

Arşiv -Gedson Fernandes bu gece geliyor

Arşiv -Gedson Fernandes bu gece geliyor

Arşiv -Gedson Fernandes bu gece geliyor

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor

Gedson Fernandes, Galatasaray, Transfer, Beşiktaş, Spor, Haber

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