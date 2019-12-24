Gedizli Gurbetçilerden malzeme engellilere malzeme desteği

24.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:06

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Almanya'da yaşayan gurbetçiler tarafında engelliler için hibe edilen araçlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.



Gediz İlçesine bağlı Kayaköylüler tarafından Almanya'da kurulan Kayaköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Gediz Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına hibe edilen 7 adet akülü araba, 130 adet tekerlekli sandalye, 62 adet tuvalet sandalyesi, 184 adet yürüme yardımcısı, 12 adet elektrikli banyo oturağı, 4 adet tekerlekli sandalye taşıma aracı ve 4 adet oksijen verme makinesi dağıtımına başlandığı bildirildi.



Hibe edilen malzemelerin bir kısmının ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapıldığı öğrenilirken, ihtiyacı olan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerektiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA