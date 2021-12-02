Gedizli genç mühendis Almanya'da külliye inşa edecek - Haberler
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Gedizli genç mühendis Almanya'da külliye inşa edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gedizli genç mühendis Almanya'da külliye inşa edecek

Almanya'nın Wuppertal kentinde Alman Devleti tarafından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camisi karşısında yer alan caddeye külliye inşa edilecek.

Almanya'nın Wuppertal kentinde Alman Devleti tarafından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camisi karşısında yer alan caddeye külliye inşa edilecek. Külliyenin projesi Gedizli Yüksek Mühendis Selim Mercan üstlendi.

Yaklaşık 30 milyon avroya mal olacağı düşünülen proje kapsamında yapılacak olan külliyenin projesini üstlenen Mimar Selim Mercan, projenin 2026 yılında bitirileceğini söyledi. Mercan, "Yıllardır Wuppertal'da Müslümanlara hizmet vermekte olan DİTİB camimizin karşısında atıl vaziyette olan caddeyi inşallah külliye projemizle canlandıracağız. Projemizde ibadethanenin yanında öğrenci yurdu, yaşlı evi, çocuk yuvası, yaşam alanları ve ticari alanlar yer alacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Gedizli genç mühendis Almanya'da külliye inşa edecek

Gedizli genç mühendis Almanya'da külliye inşa edecek

Gedizli genç mühendis Almanya'da külliye inşa edecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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