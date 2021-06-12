Gedizli atlet Ankara'dan gümüş madalya ile döndü
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Gedizli atlet Ankara'dan gümüş madalya ile döndü

Gedizli atlet Ankara'dan gümüş madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da düzenlenen 6. Türkiye Atletizm Küçükler Festivali finallerinde 10-13 yaş grubu erkekler 800 metre yürüyüş kategorisinde Gedizli Ramazan Arısoy ikinci olarak Gümüş madalya kazandı.

Ankara'da düzenlenen 6. Türkiye Atletizm Küçükler Festivali finallerinde 10-13 yaş grubu erkekler 800 metre yürüyüş kategorisinde Gedizli Ramazan Arısoy ikinci olarak Gümüş madalya kazandı.

Uzun ve zorlu bir çalışmanın karşılığını aldıklarını söyleyen antrenör Yıldıray Kaya, "Ramazan Arısoy kardeşimizle uzun zamandır çalışıyoruz. Bu başarı kendisi için çok büyük bir adım oldu. Çalışmalarımıza devam ederek bu başarıyı daha ileriye taşımak istiyoruz. Öğrencimizi tebrik ediyorum" dedi.

Önünde uzun bir yol olduğunu ve zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen küçük atlet Ramazan Arısoy ise, "Hocamla çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Çalışma tempomu düşürmeden antrenmanlarıma devam edeceğim. Hedefim her kulvarda birinci olarak Milli Takıma seçilmek. Başarımda emeği geçen antrenörüm Yıldıray Kaya'ya ve benden desteklerini esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Gedizli atlet Ankara'dan gümüş madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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