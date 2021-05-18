Gediz Sivri, Mimari Dizayn Sırlarını Paylaştı

Gediz Sivri, evinin tüm tasarımlarıyla bizzat kendisinin ilgilendiğiyle ilgili bilgiler verdi; "Evimizin tasarımının her sürecinde bizzat kendim bulundum diyebilirim. Dekorasyon tarzı olarak sadelik ve beyazı tercih ettim. Tabii ki de siyahın asaletinden de sonuna kadar yararlandım. Beyaz ve siyahın renklerini birbirine yakıştırarak, altın rengiyle de son darbeleri vurduk."

Sosyal medyada son dönemlerde yapmış olduğu özel dizayn dekorasyonlarıyla dikkati çeken Gediz Sivri, son dönem iç dizayn modasını yakından takip ettiğini, yaşam alanlarında özellikle abartıdan kaçındığını, yeni trend tasarımlarda sade ve şıklığın ön planda tutulduğunu dile getirdi.

Günümüzde pandemi'den kaynaklanan kapanma sürecinden dolayı tüm halkımız kendini daha çok ev işlerine ve ev dekorasyonlarına adadı. Bu dönemde sağlıkla evde kalmamız için en gerekli olan şey verilen tedbirlere uyulmasıdır. Sivri; "Bu süreci kötü bir kısıtlama olarak düşünmektense, kendimize ve ailemize de belki bu kadar yıl zaman ayırmadığımızın da farkına vardık. Birçok iş kadını kendi evinin iç dekorasyonunu yeniledi ve farklı konseptler oluşturup, baştan aşağı yenilenme sürecini geçirdi. Bende bu dönemi artıya çevirerek, evimdeki pek çok noktaya ufak dokunuşlar yaptım. Bence hepimiz için farklı bir zaman dilimi oldu. Belki de bu dönemde böyle olması kendimize ve ailemize göstermiş olduğumuz ilginin daha da çok artmasını sağladı. Ev dekorasyonu da bunun bir parçası oldu." diye ifade etti.

Kaynak: Bültenler