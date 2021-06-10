Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı

Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçe sınırlarını kapsayan Gediz Ovası'nda, tarım arazilerini moloz döküp, imara açmaya çalışan çiftçilere ceza yağdı.

MANİSA'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçe sınırlarını kapsayan Gediz Ovası'nda, tarım arazilerini moloz döküp, imara açmaya çalışan çiftçilere ceza yağdı. Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Bu işi yapanlar, çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Hem ceza ödemek hem de araziyi eski haline getirmek zorunda kalıyorlar. Bunlarla ilgili idari yaptırımlarımızı uyguluyoruz. 2020 yılında 650 bin lira cezai işlem uyguladık" dedi.

Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Gediz Ovası'ndaki tarım arazilerini moloz dökerek, '1'inci sınıf tarım arazisi' vasfından çıkarıp, imara açmaya çalışan bazı çiftçiler, çevre kirliliğine neden oluyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ise doğa katliamının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürü Metin Öztürk, tarım arazilerine izinsiz moloz ve hafriyat dökerek, kirliliğe yol açan kişi, firma ve kurumlara cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

'GEÇEN YIL 650 BİN LİRA CEZA KESTİK' Gediz Ovası gibi tarım arazilerinin korunduğuna dikkat çeken Metin Öztürk, şöyle konuştu:  "Tarım arazileri 3 Mayıs 2015'te yayımlanan 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu' kapsamında korunuyor. İzin alınmadan bu sahalara moloz dökülmesi ya da kazı yapılması kanun tarafından yasaklandı. Dolayısıyla hem il müdürlüğümüz hem de tüm belediyelerimiz bu kanun kapsamında sorumlu durumdalar. Buralara dökülen moloz ya da herhangi bir kazı faaliyetleri, kanunun 20'nci ve 21'inci maddeleri kapsamında cezai işlemle karşı karşıya kalıyor. Para cezası, bunun yanında yaptıkları zararın ortadan kaldırılmasıyla ilgili arazilerin eski haline getirmelerini sağlamaları gerekiyor. Tabi bu işi yapanlar, çok ciddi maddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Hem ceza ödemek hem de araziyi eski haline getirmek zorunda kalıyorlar. Bunlarla ilgili idari yaptırımlarımızı uyguluyoruz. 2020 yılında 650 bin liralık bir cezai işlem uyguladık. Bu alanlarda izin alsalar dahi izin almadan önce başlanılan çalışmalar idari para cezasıyla karşı karşıya kalmak zorunda oluyorlar. Dolayısıyla tarım alanlarında bir çivi dahi çakmadan, izin alınmaları gerekmektedir. Bu cezalar, tüm kişi ve kurumlar için de geçerlidir. Bakanlığımızın da talimatıyla çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olmamalarını ve herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları adına izinlerini almadan hiçbir şekilde tarım arazilerine moloz, herhangi bir madde dökmek ya da kazı yapmamalarını istiyoruz." 

Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Fatma Turgut Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gediz Ovası'nı kirletenlere ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 10:18:11. #1.15#

title