Gediz Nehri'ndeki Toplu Balık Ölümleri
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gediz Nehri'nin Turgutlu bölümünde görülen balık ölümlerine ilişkin bölgede çalışma başlattı.
Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gediz Nehri'nin Turgutlu bölümünde görülen balık ölümlerine ilişkin bölgede çalışma başlattı.
Gediz Nehri kıyısında araştırma yapan ekipler, bazı bölgelerden numuneler alıp sudaki pH değerlerini ölçtü.
Nehir suyundan alınan numuneler, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yetkililer, analiz sonuçları alındıktan sonra açıklama yapılacağını belirtti.