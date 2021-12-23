GEDİZ, KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Gediz MYO'da Madde Bağımlılığı ile Mücadele Konuşuldu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulumuzda Madde Bağımlılığı ile Mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunda Madde Bağımlılığı ile Mücadele konulu toplantı düzenlendi.

MYO Konferans Salonu'nda Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen ve Sosyal Çalışmacı Hatice Nur Alan ile Hemşire Çiğdem Sancaklı'nın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya akademik ve idari personelimizin yanı sıra çok sayıda öğrencimiz katıldı. Konuşmacılar hazırladıkları sunumlar eşliğinde madde bağımlılığı, tedavi ve destek süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yaklaşık 1 saat süren etkinliğin son bölümünde katılımcıların soruları cevaplandı ve görüşleri dinlendi.

Toplantı sonunda Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu yaptığı konuşmada "Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve burada bulunarak bizleri bilgilendiren Hatice Nur Alan ve Çiğdem Sancaklı'ya katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik konuşmacılara teşekkür belgelerinin sunumu ile tamamlandı.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 23 Aralık 2021, Perşembe/ 11 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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