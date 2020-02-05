Gediz Kavşağı'nda 1 Km'lik Dere Temizlik Çalışması Yapıldı
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Gediz Kavşağı'nda 1 Km'lik Dere Temizlik Çalışması Yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Gediz Kavşağı'nda 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

05.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:10
Gediz Kavşağı'nda 1 Km'lik Dere Temizlik Çalışması Yapıldı

(MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik işleri ile olası taşkınlara karşı önlem alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki dere temizlik işi de tamamlandı. Kavşağı'nın olduğu noktada gerçekleştirilen çalışma ile yağışlı havalarda İzmir-Bursa Sürat Yolu'nun sular altında kalmasının önüne geçildi. Yolu düzenli olarak kullanan sürücüler trafiğin aksamasını önlemek amacıyla yapılan çalışma için MASKİ'ye teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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