Gediz'in Gökler beldesi karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gediz'in Gökler beldesi karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Gediz'in Gökler beldesi karantinaya alındı
19.08.2020 20:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:49

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Gediz'e 20 kilometre uzaklıktaki 2 bini aşkın kişinin yaşadığı Gökler beldesinde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan başkanlığında yaptığı toplantının ardından Gökler beldesinde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı bugün saat 00.00'dan itibaren karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verldi. Ayrıca pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin evde karantina süreçlerinin devam etmesine, Gökler Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, Gökler beldesinde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimi'ne bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararı alındı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Güncel
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Güncel
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti
Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi
Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Halit Ergenç Eser Yenenler İbrahim Büyükak
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Eylül Samsun Şiddet
Şu an buradasınız: Gediz'in Gökler beldesi karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 20:49:22. #1.15#
title