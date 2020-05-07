Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi karantinaya alındı
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Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi karantinaya alındı

Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi karantinaya alındı
07.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:06

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Gediz ilçesinin en büyük beldesi olan ve merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bine aşkın kişinin yaşadığı Eskigediz beldesi, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Beldeye giriş çıkışlar kapatılırken, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasının engellemek için böyle bir karar alındığını söyledi.

Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan karar gereği yapılan bildiride, Eskigediz beldesinde tespit edilen pozitif vakaların artış göstermesi nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca, pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, Eskigediz Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, Eskigediz beldesinde oturan vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.TEDBİRLER ALINACAKÖte yandan, Hisarcık ve Emet'e gitmek isteyen vatandaşların Güzüngülü Kavşağı'nı kullanmaları istenildi. Ayrıca Eceköy ve çevresindeki yolların Eskigediz'e ulaşımda kullanılmaması için tedbirler alınacağı ifade edildi. Gediz Kaymakam Muhammet Önder Başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan açıklama şu şekilde: Kaymakam Muhammet Öder Başkanlığı'nda 07.05.2020 tarihinde toplanarak, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronovirus (covid-19) salgınından, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasının engellemek için;1. Gediz İlçesi Eskigediz Beldesinde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına,2. Pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine,3. Eskigediz Aile Sağlığı Merkezinde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine,4. Eskigediz Beldesinde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına;5. Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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