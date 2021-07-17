Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı
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Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi.

Kütahya'nın Gediz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Kurban bayramı öncesi sahte para mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi aktardı.

Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Gediz İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, "Kurban Bayramı süresince güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde bayram geçirebilmeleri adına Pazar yerleri ile halkın yoğun olduğu yerlerde uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve sahte para olaylarının önlenmesi amacıyla ekip sayısını arttırdık. Hareketli halde uygulamalar planladık" dedi. - KÜTAHYA

Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı
Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı
Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı
Gediz hayvan pazarında kurban bayramı öncesi sahte para uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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