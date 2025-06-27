İzmir'in Çiğli, Menemen, Aliağa, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Ödemiş, Karaburun, Menderes, Foça, Bayındır, Çeşme, Torbalı ve Karşıyaka ilçelerinde 28 Haziran'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, enerji şirketinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Peki, Gediz elektrik çöktü mü, neden gdzelektrik sayfasına girilmiyor?

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Çiğli, Menemen, Aliağa, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Ödemiş, Karaburun, Menderes, Foça, Bayındır, Çeşme, Torbalı ve Karşıyaka ilçelerinde 28 Haziran'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, kesintinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

ELEKTİK HATLARI ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENDİ

Bornova'da çıkan yangın nedeniyle güvenlik amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Kesintiden Bornova'nın yanı sıra Karşıyaka, Çiğli ve Kemalpaşa'nın bazı bölgeleri de etkilendi.

GEDİZ ELEKTRİK ÇÖKTÜ MÜ?

Gediz elektrik web sayfasında yaşanan aksaklık çözüldü ve site vatandaşlara hizmet veriyor.