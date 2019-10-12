Gediz'den Barış Pınar Harekatı'na destek

12.10.2019 10:23

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında fiziksel aktivite ve sporda farkındalık yürüyüşü ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği yürüyüşe; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdür V. Öğr. Gör. Gökhan Dağılgan, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğmen Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, Gediz Belediyesi Meclis Üyesi Sait Aydemir, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar, Daire Amirleri, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği "Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Gediz Belediyesi Hizmet Binası önünde Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından, Kahraman Mehmetçiğimize ilçe Müftüsü Nurullah Koçan tarafından dua edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA