Gediz Deltasında telef olmuş flamingo ve martı bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gediz Deltasında telef olmuş flamingo ve martı bulundu

Gediz Deltasında telef olmuş flamingo ve martı bulundu
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltasında telef olmuş 1 flamingo ve 1 martı bulundu.

Yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltasında telef olmuş 1 flamingo ve 1 martı bulundu.

Çiğli ilçesinde bulunan deltada telef olmuş flamingo ve martıları gören vatandaş durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Vatandaş İhbarı üzerine deltaya giden Çiğli Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri bölgede bulunan arıtma tesisi civarında arama yaptı.

Ekipler, 1 flamingo ve 1 martı ölüsüne rastladı.

Yapılan ilk incelemede hayvanların ateşli silahla öldürüldüğüne ilişkin bulguya rastlanmadığı öğrenilirken kuşların ölüm sebebinin araştırılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Aydemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Kadir Doğulu Serra Arıtürk Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Mustafa Er Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gediz Deltasında telef olmuş flamingo ve martı bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 20:20:57. #1.16#

title