Gediz Deltasında telef olmuş flamingo ve martı bulundu
Yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltasında telef olmuş 1 flamingo ve 1 martı bulundu.
Yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltasında telef olmuş 1 flamingo ve 1 martı bulundu.
Çiğli ilçesinde bulunan deltada telef olmuş flamingo ve martıları gören vatandaş durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Vatandaş İhbarı üzerine deltaya giden Çiğli Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri bölgede bulunan arıtma tesisi civarında arama yaptı.
Ekipler, 1 flamingo ve 1 martı ölüsüne rastladı.
Yapılan ilk incelemede hayvanların ateşli silahla öldürüldüğüne ilişkin bulguya rastlanmadığı öğrenilirken kuşların ölüm sebebinin araştırılacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz