Gediz Deltası, UNESCO yolunda

26.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:04

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası'nın, UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne alınması için resmi adaylık başvurusunda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından İzmirliler, bilim insanları ve doğa korumacılar, UNESCO Dünya Mirası Yolunda Gediz Deltası Çalıştayı'nda bugün bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği'nin birlikte düzenlediği çalıştayda, UNESCO başvurusunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer duyurdu. Gediz Deltası'nın UNESCO dünya mirası olması için hazırlıkları tamamlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduklarını söyleyen Soyer, bir belediyenin asli görevinin doğayı korumak olduğunu vurguladı. Soyer, "Gediz Deltası ülkemizdeki 305 doğa alanı ve 14 Ramsar alanından (Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınmış alanlar) biri. Çok özel bir sulak alan. 298 kuş türüyle ülkemizde kuş çeşitliliğinin en çok olduğu yerlerden birisi. İzmir ve belediyemiz açısından çok önem verdiğimiz bir alan. Karşıyaka'dan 15 dakika içinde flamingo görebileceğiniz bir alana gidiyorsunuz. Alanın UNESCO dünya mirası olması gerektiğini savunduğumuz için bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendik, seçim öncesinde vadettiğimiz gibi hazırlıklarımızı yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdik" dedi.

Kaynak: DHA

UNESCO DÜNYA DOĞA MİRASI KISTASLARINI KARŞILIYORUNESCO Dünya Mirası alanlarının 6'sı kültürel, 4'ü doğayla ilgili olmak üzere toplam 10 kıstası bulunuyor. Bir alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi'ne dahil edilebilmesi için Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen 4 doğal kriterden sadece birini karşılaması yeterli görülüyor. Gediz Deltası, üstün doğal durumlar veya istisnai doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanları içermesi ve bilimsel açıdan üstün evrensel değere sahip ve tehlike altındaki türleri içeren, biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve kayda değer doğal habitatları içermesi kıstaslarıyla UNESCO'nun Dünya Doğa Mirası kriterlerini karşılıyor.YÜZLERCE KUŞ VE CANLI TÜRÜNÜ BARINDIRIYORTürkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, tüm Türkiye'deki tuz üretiminin yaklaşık üçte birini karşılıyor. Delta, aynı zamanda İzmirli balıkçı ve çiftçilerin de üretim alanı. Yüzlerce kuş ve canlı türünün yaşadığı Gediz Deltası'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için 2002'den bu yana çalışma yürüten Doğa Derneği de, Şubat 2019'da bir kampanya başlatarak alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilerek koruma altına alınmasını talep etmişti. Alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası kıstaslarını karşıladığı akademisyen ve doğa korumacıların hazırladığı bilimsel rapora göre ortaya konmuştu.