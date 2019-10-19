Gediz'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

19.10.2019 12:31

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yol kontrolünde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Meslek Yüksekokulu önünde uygulama yaptı. Ekipler yol kontrolünde durdurdukları B.Y.'nin kullandığı kiralık otomobilde arama yaptı. Aramada, bir miktar uyarıcı özellikli ve piyasaya sürülmeye hazır Metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili araç sürücüsü B.Y. (25) ve H.B. (19) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA