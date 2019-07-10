Gediz'de yaz spor okulları açıldı

Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, "Okulların kapandığı bu dönemde çocuklarımızı, gençlerimizi sportif aktivitelere alıştırmak, bedensel egzersizler yaptırarak onların genç bedenlerini geleceğe hazırlamak, aralarından geleceğin sporcularını seçmek, hiç olmazsa sağlıklı birer birey olmalarını sağlamak amacıyla yaz spor okullarımızı açtık. Tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde geleceğin milli sporcularının yetişeceğine inanıyorum" dedi

682 sporcunun katılımı ile rekora koştuklarını ifade eden Müdür Muhammed Keskin, "23 antrenör ve 4 personelimiz ile bu sene 5 futbol takımı 130 sporcu, 2 basketbol takımı 115 sporcu, 3 voleybol takımı 106 sporcu, herkes için spor 20 sporcu, 2 jimnastik takımı 85 sporcu, badminton 15 sporcu, 2 yüzme takımı 50 sporcu, kort tenisi 25 sporcu, masa tenisi 32 sporcu, atletizm ve çocuk atletizmi 55 sporcu, aerobik step ve plates kursları 30 sporcu ile faaliyet göstermekteyiz. Bizlere yaz spor okulu kapsamında destek veren Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Düzenlenen tören sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekilerek, formalar sporculara hediye edildi.

Tören, çeşitli spor dallarında sporcuların gösterileri ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA