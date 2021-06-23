Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ilçesinden Gediz'e bağlı Eskigediz beldesine satmak için uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belde yakınında durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 450 gram esrar ele geçirildi.

Araçtaki zanlılar F.B, O.Ç, Z.A, T.S. ve R.A. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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