Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
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Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz-Kütahya karayolu 22. kilometresinde meydana gelen kazada Mehmet D.'nin (24) kullandığı bir süt firmasına ait 26 TZ 628 plakalı kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazada şoför Mehmet D. ile birlikte yolcu olarak bulunan Yaşar T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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