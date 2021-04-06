Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
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Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Uşak Karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mediha C. idaresindeki 43 LA 563 plakalı otomobil ile, Mustafa Y. yönetimindeki 34 CFJ 691 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücü Melek C. ile aynı ismi taşıyan annesi Melek C. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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