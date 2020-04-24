Gediz'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
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Jandarma, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa, Haber

Gediz'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ambulansla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

24.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:34
Gediz'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ambulansla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz ilçesi Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. idaresindeki 43 ST 588 plakalı hasta taşıyan ambulansla S.K. yönetimindeki 32 EL 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanı Ö.K., ambulans şoförü Ö.Y., ambulansta hasta olarak bulunan H.B. yaralanırken, 32 EL 883 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.M. ağır aralandı. Kazanın ardından olay mahalline giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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