Gediz'de tıra arkadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gediz'de tıra arkadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaralandı

08.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:46
Gediz'de tıra arkadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tıra akadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tıra akadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Arif Işık yönetimindeki 43 LS 929 plakalı oto kurtarıcı kamyonet, Gediz-Simav çevre yolunda Hasan Türkmen'in kullandığı 43 ZD 972 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan oto kurtarıcının sürücüsü Işık, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gediz'de tıra arkadan çarpan oto kurtarıcı kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 15:51:15. #1.15#
title