Gediz'de spora yetenekli öğrenciler keşfediliyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce öğrencilere yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin devam ettiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi Gediz ayağı merkez belde ve köylerdeki tüm 5. sınıflarla devam ediyor. - KÜTAHYA

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