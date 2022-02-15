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Gediz'de spora yetenekli öğrenciler keşfediliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gediz'de spora yetenekli öğrenciler keşfediliyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce öğrencilere yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin devam ettiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce öğrencilere yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin devam ettiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi Gediz ayağı merkez belde ve köylerdeki tüm 5. sınıflarla devam ediyor. - KÜTAHYA

Gediz'de spora yetenekli öğrenciler keşfediliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Hisarcık, Kütahya, gençlik, Gediz, Spor, Haberler

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