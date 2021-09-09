Gediz'de okul servis araçları ve toplu taşım araçları denetlendi
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Gediz'de okul servis araçları ve toplu taşım araçları denetlendi

Gediz'de okul servis araçları ve toplu taşım araçları denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması için Gediz'de bulunan tüm okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması için Gediz'de bulunan tüm okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günlerde okullarda ve çevresinde eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, okullar ve çevresinin güvenli bir hale getirilmesi amacıyla 'Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçları denetimi uygulaması' adlı denetim Emniyet personeli ve trafik polisleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında Gediz ilçe merkezinde 10 okul ve bütün toplu taşıma servisleri denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce titizlikle yapılan denetim sonucunda herhangi olumsuz durumla karşılaşılmadı. Öğrencilere, servis şoförlerine, okul çevresindeki esnaf ve marketlere güvenlik amaçlı bilgi verildi. - KÜTAHYA

Gediz'de okul servis araçları ve toplu taşım araçları denetlendi
Gediz'de okul servis araçları ve toplu taşım araçları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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