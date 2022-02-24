Gediz'de 'Mahallede maç var' turnuvası

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğince düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede maç var' etkinliği Kütahya'da başlıyor.

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede maç var" Projesi kapsamında Kütahya'da ilk maçına çıkacak olan Gediz Belediye Spor Okulları takımı maç öncesinde, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Antrenör Halil Seval ve Gediz Belediyesi sporcuları katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede maç var' etkinliği başlıyor. İnanıyorum ki sporda güzel başarılara imza atıldığı ilçemizde bu turnuvadan da güzel bir sonuç elde edeceğiz. Turnuvaya katılacak olan Gediz Belediye Spor Okulları sporcularımıza ve antrenörlerimize turnuvada başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor